Создать сайт бесплатно с доменом ru теперь легко с Tiu.ru
Почему Tiu.ru?
19
млн
посетителей в месяц
1
руб
низкая стоимость привлечения клиента
590
тыс
сделок в месяц
узнать больше
Как это работает?
Зарегистрируйтесь
Добавьте товары или услуги
Принимайте заказы
Что вы получаете:
Персонального менеджера
Мобильную версию сайта
200 шаблонов дизайна
Предложения Tiu.ru для роста продаж!
Полнофункциональный интернет-магазин
Мобильная версия сайта
Поддержка персонального менеджера
Возможность продажи в одном федеральном округе РФ
Возможность продажи по всей России
—
—
34 000
руб./год
Полнофункциональный интернет-магазин
Мобильная версия сайта
Поддержка персонального менеджера
Возможность продажи в одном федеральном округе РФ
Возможность продажи по всей России
Бюджет на рекламу на портале ProSale
ProSale – это реклама в каталоге Tiu.ru от 1 руб за переход, которая позволит вам привлечь больше покупателей и прирастить продажи вашего интернет-магазина.
10 000 руб.
Premium-дизайн
6 000 руб.
Полная цена
50 000
руб./год
Специальная цена
42 500
руб./год
Публикация товаров в каталоге Tiu
доступна только при запуске рекламных кампаний ProSale.
Запущенная реклама ProSale дает вам доступ к публикации
и продвижению товаров в каталоге, что позволит вам привлечь
покупателей и получить продажи.
Создать сайт бесплатно с доменом ru на Tiu.ru
Продавцы о нашей площадке
Алексей Карпов
Вечерние платья «Anelly»
Добрый день! Наша компания работает с Tiu.ru уже больше года. Все очень нравится и объем продаж увеличился на 60%! Особую благодарность хочу выразить нашему ведущему менеджеру - Андрею Буринову. Всегда доходчево все объясняет, помогает. Андрей, спасибо вам большое! Надеемся на долгое и взаимовыгодное сотрудничество!
Денис Швецов
ООО «Астра Моторс» - запчасти и ремонт двигателей и электростанций Cummins (Камминз)
Большое спасибо всей команде Tiu.ru и отдельная благодарность Анне Демчук! Сайт, созданный на платформе Tiu.ru, стал сегодня нашим основным источником клиентов. Благодаря удобной и понятной системе управления сайтом, а так же возможностями для SEO, мы смогли продвинуть наш сайт в топы поисковых систем. Что не может не радовать - платформа постоянно совершенствуется. Вместе с платформой дорабатываем и совершенствуется наш сайт.
Убедили? Пора создать сайт бесплатно с доменом ru на Tiu.ru