Создать сайт бесплатно с доменом ru теперь легко с Tiu.ru
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  • Зарегистрируйтесь
  • Добавьте товары или услуги
  • Принимайте заказы
Что вы получаете:
Предложения Tiu.ru для роста продаж!
    • Полнофункциональный интернет-магазин
    • Мобильная версия сайта
    • Поддержка персонального менеджера
    • Возможность продажи в одном федеральном округе РФ
    • Возможность продажи по всей России
    • 34 000 руб./год
    • Полнофункциональный интернет-магазин
    • Мобильная версия сайта
    • Поддержка персонального менеджера
    • Возможность продажи в одном федеральном округе РФ
    • Возможность продажи по всей России
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    • Premium-дизайн
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      Специальная цена
      42 500 руб./год

Публикация товаров в каталоге Tiu доступна только при запуске рекламных кампаний ProSale.

Запущенная реклама ProSale дает вам доступ к публикации и продвижению товаров в каталоге, что позволит вам привлечь покупателей и получить продажи.

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Продавцы о нашей площадке
  • Алексей Карпов
    Вечерние платья «Anelly»
    Добрый день! Наша компания работает с Tiu.ru уже больше года. Все очень нравится и объем продаж увеличился на 60%! Особую благодарность хочу выразить нашему ведущему менеджеру - Андрею Буринову. Всегда доходчево все объясняет, помогает. Андрей, спасибо вам большое! Надеемся на долгое и взаимовыгодное сотрудничество!
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    ООО «Астра Моторс» - запчасти и ремонт двигателей и электростанций Cummins (Камминз)
    Большое спасибо всей команде Tiu.ru и отдельная благодарность Анне Демчук! Сайт, созданный на платформе Tiu.ru, стал сегодня нашим основным источником клиентов. Благодаря удобной и понятной системе управления сайтом, а так же возможностями для SEO, мы смогли продвинуть наш сайт в топы поисковых систем. Что не может не радовать - платформа постоянно совершенствуется. Вместе с платформой дорабатываем и совершенствуется наш сайт.
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